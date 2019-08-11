مباريات اليوم الأحد 11 أغسطس في جميع الدوريات وقمة إنجليزية مثيرة

تشهد مباريات اليوم الأحد عدة مواجهات في أكثر من دوري سواء في أوروبا أو آسيا أو أمريكا الجنوبية، وبكل تأكيد يسعى كل محبي الكرة خاصة العالمية إلى معرفة مواعيد تلك اللقاءات وكذلك القنوات الناقلة لها، وجدير بالذكر أن عدد بطولات الدوري قد بدأت في القارة العجوز وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا والبرتغال وهولندا وعدد آخر من الدول، ويتواجد عدد من اللاعبين العرب في تلك الدوريات وعلى رأسهم الدوري الإنجليزي، والذي يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي بجانب الليجا الأسباني والكالتشيو الإيطالي والبوندزليجا الألماني.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

تٌقام اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، ثلاثة مباريات في البريميرليج على رأسها مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي وهي بكل تأكيد لقاء قمة ،حيث يدخل كل فريق منهما بروح البطولات التي حققها كلاً منهما خلال السنوات الماضية، وبرغم أنهما يبعدان عن المنافسة نوعًا ما خلال الفترة الأخيرة، إلا أنهما كانا في المربع الذهبي الموسم الماضي، وسوف يظلان أحد أبرز فرق الدوري الإنجليزي وأي مواجهة تجمعهما سوف تكون بكل تأكيد ذات طابع خاص ومثير.

مواجهات الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي

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بدأت أمس أولى لقاءات الدوري الفرنسي الجديد موسم 2019-2020 حيث أقيمت في الأسبوع الأول سبعة مباريات، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي نادي ليون بعد فوزه بثلاثية نظيفة على منافسه موناكو، وفي مباراة مثيرة وقمة فرنسية ممتعة حيث كان يحتل ليون المرتبة الثالثة العام الماضي بينما حل موناكو المركز الثاني، هذا وتٌعد هذه النتيجة كبيرة نظرًا لقوة الفريقين هذا ويُقام هذا اليوم ثلاثة مواجهات، لعل أكثرها شعبية كما هو متوقع سوف يكون لقاء باريس سان جيرمان بطل النسخة الماضية مع نيم أوليمبك الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى.

مباريات أخرى في بطولات متنوعة

مباريات اليوم الأحد متنوعة في عدد مختلف من البطولات مثل الدوري البرتغالي والهولندي وكذلك البرازيلي، أيضًا في بطولة اتحاد غرب آسيا تُقام مباراتين الأولى بين فلسطين وسوريا والأخرى بين العراق واليمن، حيث تبدأ المواجهة الأولى الساعة السادسة مساءًا بينما الثانية في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلهما عدة قنوات عربية مثل الأردنية الرياضية والعراقية وكذلك الكويتية، هذا بالإضافة إلى لقاء ودي بين روما وريال مدريد في تمام الساعة الثامنة في إطار استعداد كلاً منهما لبدء بطولة الدوري، وتنقلها قناة beIN SPORTS HD 3.