ON Sport 1 بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وايتول دو كوجو في الكونفدرالية يلا شوت بيراميدز بث مباشر...

يلا لايف مشاهدة مباراة بيراميدز وايتول دو كوجو في الكونفدرالية الآن يوتيوب تقام مباراة فريقى بيراميدز وايتوال بطل الكونغو فى ذهاب دور ال64 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت 10/8/2019 موقع كورة لايف اون لاين.. Watch the match Pyramids and Etoile du Congo live on 10-08-2019 African Confederation Cup و يأمل فريق بيراميدز فى تحقيق الفوز وتثبيت أقدامه على البطولة والمشاركات الأفريقية ، بينما يسعى فريق ايتوال نحو خطف الفوز فى المباراة واستغلال فرصته للتأهل قبل لقاء الإياب.

هجمة مرتدة بث مباشر مباراة بيراميدز وايتول دو كونغو يوتيوب بدون تقطيع في الكونفدرالية

يدخل فريق إيتوال دو كونجو لمباراة ذهاب دور ال64 فى الكونفدرالية الأفريقية، ويأمل الفريق فى تحقيق الفوز بنتيجة مقنعة أو الخروج بأى تعادل من أجل تأمين مشواره وبداية طريقه نحو المنافسة فى البطولة، ويسعى فريق ايتوال فى حسم الانتصار باللقاء المرتقب وضرب أول مفاجأت البطولة قبل معترك الإياب.وكان فريق ايتوال قد تأهل للدور التمهيدي من البطولة بعدما حجز وصافة الدورى الكونغولى، ويخوض الفريق لقاء الذهاب خارج أرضه وتقام مباراة الإياب بعد اسبوعين على ملعبه وسط الكونجو.

خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وايتول دو كونغو اليوم

((( سيتم إضافة روابط البث المباشر مع بداية الإستوديو التحليلي )))

وتنطلق صافرة اللقاء فى الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة السادسة بالتوقيت الدولى لغرينتش، وسوف يتم نقل مباراة بيراميدز وايتوال دو كونغو عبر قناة تايم سبورت التردد الأرضي، بالإضافة لنقل المباراة من خلال البث الفضائي للقناة، وأيضًا قناة أون سبورت حصريا، كما يذاع استوديو تحليلى كبير يضم العديد من النجو للتعليق على اللقاء وتحليل أهم أحداث المباراة.

بيراميدز Vs ايتول دو كونجو .

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .

الملعب : استاد الدفاع الجوي .

المعلق : مؤمن حسن .

موعد المباراة :

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .