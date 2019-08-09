شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسبانية تُلقى القبض على لاعب سعودي دولي سابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة، أن شرطة ماربيا الإسبانية أوقفت يوم أمس (الخميس) نجم دولي سابق لعب لخمس أندية محلية وخاض تجربة احترافية خارجية قصيرة، وذلك على ذمة التحقيق لـ4 أيام.

وكشف مصادر "الخليج 365"، أنه من المقرر عرض اللاعب الدولي السابق على النيابة يوم (الاثنين) القادم تمهيداً لمحاكمته، وذلك بعد اعتدائه على مواطن سعودي نشب بينهما خلاف انتهى بنقل الأخير لإحدى المستشفيات، حيث اتضح وجود كسر في الأنف وبعض الكدمات نتيجة اللكمات التي وجهها له النجم الدولي السابق، وفق ما جاء في التقرير الطبي الذي قُدِّم في ملف القضية.

الجدير بالذكر، أن بعض السعوديين المتواجدين في الموقع حاولوا السيطرة على الموقف وفض الاشتباك، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل نظراً لتعنت الطرفين، قبل أن تتدخل الشرطة الإسبانية.