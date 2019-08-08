سيناريو جديد يغزو عقل كوتينيو

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن آخر التطورات بشأن رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس"، فإن فيليب كوتينيو رفض الانتقال إلى صفوف توتنهام هذا الصيف، على سبيل الإعارة.

وأشارت إلى أن كوتينيو يستهدف البقاء مع برشلونة في الموسم المقبل، والقتال من أجل إيجاد مكان في التشكيلة الأساسية للبارسا.

وأكدت الصحيفة أن كوتينيو إذا قرر مغادرة ملعب الكامب نو، اليوم الخميس، قبل غلق الميركاتو في البريميرليج، فإنه لن يختار سوى العودة إلى ليفربول.

وأوضحت أن الريدز لا يفكر في الانقضاض على صفقة كوتينيو خلال اللحظات الأخيرة من الميركاتو، خاصة أن سعره مرتفع بالإضافة إلى أن ليفربول لا يميل لإبرام صفقات كبيرة هذا الصيف.