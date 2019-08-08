رياضة | نجم ريال مدريد على رادار ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد على رادار ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مراقبة ميلان لتحركات سوق الانتقالات في ريال مدريد لتحقيق هدفه والتعاقد مع لوكا مودريتش نجم الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ميلان يطمح في تعاقد ريال مدريد مع أحد لاعبي خط الوسط على رأسهم دوني فان دي بيك آياكس أو بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد أو كريستيان إريكسن نجم توتنهام حتى يبدأ المفاوضات لضم لوكا مودريتش نجم الميرينجي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيتعاقد هذا الصيف مع لاعب أو اثنين من الثلاثي فان دي بيك وبوجبا وإريكسن.



والمحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من رغبة ميلان في ضم مودريتش لكن هناك عقبتان ستواجهه إذا تعاقد ريال مدريد مع صفقات مميزة وهما قيمة انتقال لوكا مودريتش وراتبه.