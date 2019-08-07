بث مباشر 7sri لايف يلا شوت السعودية والبحرين مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين

مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر التى تقام فى بطولة اتحاد غرب آسيا فى منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية حيث يدخل المنتخب السعودى فى مواجهة قوية تجمعه مع المنتخب البحرينى مساء اليوم الاربعاء 7 اغسطس على ارض ملعب فرانسو حريري .

مشاهدة مباراة السعودية والبحرين

حيث يمكن متابعة مشاهدة مباراة اليوم بين منتخب السعودية مع منتخب البحرين فى بث مباشر ويتواجد كلا من المنتخبين فى المجموعة الثانية من بطولة اتحاد غرب آسيا وسوف تنطلق المباراة فى توقيت الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المصرى وهو يوافق السابعة والنصف بالتوقيت السعودى وسوف ينقل اللقاء عبر موقعنا

بث مباشر مباراة السعودية والبحرين

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يدخل المنتخب السعودى اللقاء ويسعى الى تعويض هزيمته فى الجولة الماضية من المنتخب الكويتى ونتابع مباراة اليوم فى بث مباشر من خلال موقع كورة اون حيث يرغب المنتخب البحرينى ايضا فى حصد نقاط اللقاء كى ينفرد بصدارة المجموعة الثانية ونتابع معكم مشاهدة مباراة اليوم

بطولة اتحاد غرب آسيا

الجولة الثانية – المجموعة الثانية

مباراة السعودية مع البحرين

الساعه 18.30 بتوقيت المصرى

الساعه 19.30 بتوقيت السعودى

يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب البحرين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا والتي تستضيفها العراق، بمشاركة 9 دول تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تقام لقاءاتهم على ستاد كربلاء وأربيل ويأمل الفريق الأخضر في تحقيق الفوز أمام منتخب البحرين، خاصة وأنّه المباراة بالنسبة له بعد الخسارة القاسية أمام الكويت بنتيجة هدفين نظيفين.

في الجانب الأخر تمكن منتخب البحرين من الفوز على الأردن بنتيجة هدف دون رد في المباراة الماضية، لذا لايوجد أمام الخضر سبيل سوى النصر من أجل التأهل إلى النهائي والحصول على لقب اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها العراق حتى 14 أغسطس المقبل.