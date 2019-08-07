موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم الأربعاء في بطولة غرب آسيا.. والقنوات الناقلة المجانية للمواجهة...

تنطلق مباراة السعودية والبحرين اليوم في بطولة غرب آسيا لكرة القدم وذلك في ثاني مباريات الأخضر السعودي في البطولة، والتي تطمح السعودية في تحقيقها لقبها الأول فيها، خلال النسخة التاسعة للبطولة والمقامة في العراق خلال هذه الفترة وحتي يوم 14 أغسطس المباراة، وتلعب مباراة السعودية والبحرين بعد أيام قليلة من خسارة الأخضر السعودي لأول مبارياته في البطولة على يد منتخب الكويت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويدخل الأخضر اليوم مباراة السعودية والبحرين، وهو يسعى من أجل تعويض خيبة الأمل في المباراة الأولى، وتحقيق فوز قد يجعله قريب من التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، حيث ينص نظام بطولة غرب آسيا عل ىصعود صاحب المركز الأول فقط من كل مجموعة إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة السعودية والبحرين في بطولة غرب آسيا

تقام مباراة السعودية والبحرين في إطار دول المجموعات في بطولة غرب آسيا في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت العراق والسعودية وكذلك دولة البحرين وغيرها من دول الخليج العربي، في حين ستكون مباراة السعودية والبحرين في تمام السادسة والنصف بتوقيت مصر.

ويذكر بأن منتخب الأحمر البحريني، يدخل هو الآخر مباراة السعودية والبحرين، وهو يفكر فقط في تحقيق الإنتصار والإقتراب أكثر من التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة غرب آسيا والتي ستقام يوم 14 أغسطس المقبل، ولكن سيكون أمام الأحمر عقبة كبيرة وهي منتخب الاخضر السعودي الذي تعني خسارته رحيله بصورة شبه رسمية من البطولة وفقدان كل الآمال في التأهل إلى النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين في بطولة غرب آسيا 2019، فمن المتوقع بأن يتم نقل المباراة على عدة قنوات خليجية، أبرزها قناة الأردن الرياضية، وكذلك قناة العراق الرياضية، بالإضافة إلى قناة الكويت الرياضية، والتي تقوم بنقل معظم مباريات بطولة غرب آسيا في نسختها الحالية.

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وكذلك توجد بعض القنوات التي ستنقل مباراة السعودية والبحرين مساء اليوم، ولكنها قنوات غير مفتوحة بالنسبة للمشاهدين في الوطن العربي.

أخبار مباراة السعودية والبحرين في بطولة غرب آسيا

أشارت بعض التقارير الصحفية، بأن مدرب المنتخب السعودي قد قرر إجراء عدة تغيرات على تشكيل الفريق الذي خسر مباراته الأولى أمام الكويت، وذلك قبل إنطلاق مباراة السعودية والبحرين مساء اليوم، والتي يرغب خلالها المنتخب الأخضر في تحقيق إنتصار أول له في البطولة، قد يجعله أقرب للوصول إلى المباراة النهائية، وربما تحقيق لقب البطولة لأول مرة في تاريخه، حيث لم يسبق للسعودية تحقيق الفوز ببطولة غرب آسيا على الإطلاق.

تشكيل مباراة السعودية والبحرين

حتى هذه اللحظة لم تعلن أي جهة مقربة من معسكر المنتخب السعودي عن التشكيل المتوقع للفريق في مباراة اليوم أمام منتخب البحرين في بطولة غرب آسيا، ولكن قبل بداية مباراة السعودية والبحرين من المتوقع بأن يكون هناك تأكيدات بخصوص تشكيل الأخضر في لقاء اليوم.