بالترددات .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والاهلي اليوم في دوري ابطال اسيا بدون تشفير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والاهلي اليوم في دوري أبطال أسيا، تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة لترقب بداية موعد مشاهدة مبارا الهلال والاهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أسيا مساء اليوم الثلاثاء، وسنرفق لكم بهذا المقال ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة دون قناة bein sport المشفرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والاهلي

تنقل قناة بي أوت كيو على قمر عرب سات مباراة الهلال والأهلي اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أسيا الساعة 18:40 بتوقيت القاهرة، الساعة 19:40 بتوقيت السعودية، وهي قناة مشفرة لكنها تعمل على أغلب أنواع الرسيفرات الداعمة لتقنيات الشيرنج مجاناً.

قناة IRIB VARZESH وهي قناة إيرانية تبث على تردد 12265 H 30000 على القمر الصناعي badrsat26 e.

قناة BEOUTQ وهي قناة مقرصنة تبث على تردد 11919 H 27550 على القمر الصناعي عرب سات.

مباراة الهلال والاهلي تنقل حصرياً على النايل سات على قناة بي أن سبورتس HD2 بتعليق سوار الذهب فقط لمشتركي الباقة القطرية في السعودية وخارجها.