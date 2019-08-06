رياضة | "كونتي" يطلب نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كونتي" يطلب نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني لنادي إنتر ميلان أنطونيو كونتي طالب إدارة الفريق بسرعة اتعاقد مع نجم برشلونة خلال الميركاتو الحالي.

وتبعاً الموقع الإيطالي "كالتشيو ميركاتو"، إن إدارة النيراتزوري تسعى لإرضاء أنطونيو كونتي قبل بداية الموسم عن طريق إبرام صفقات كبيرة تساند الفريق.

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أكمل أن إنتر ميلان يكثف جهوده حاليًا لضم أرتورو فيدال، خاصة وأن برشلونة منفتح الآن صوب بيع النجم التشيلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح أن حلم إنتر ميلان هو استبدال لاعبي الفريق بورخا فاليرو وجواو ماريو في وسط الملعب، بثنائي برشلونة أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.

يذكر أن النجم التشيلي أرتورو فيدال سبق أن لعب تحت قيادة أنطونيو كونتي، عندما كان يلعب في اليوفينتوس.