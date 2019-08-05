match أونلاين: اسرع رابط بث مباشر مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان كورة ستار yalla shoot يلا شوت بدون...

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بث مباشر الاتحاد وذوب آهن أصفهان

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مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان بث مباشر

يلا شوت الاتحاد وذوب آهن أصفهان بث مباشر yalla live، مباراة الاتحاد اليوم اونلاين، مباراة الاتحاد كورة لايف، ستكون مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان مباشرة اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت مباشرة، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت HD 1، بتعليق خليل البلوشي، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان بث مباشر بدون تقطيع.

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كورة ستار الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان اليوم بث مباشر

بث مباشر اتحاد جدة ، تأهل الاتحاد إلى دور ثمن نهائي بطولة دوري الأبطال، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة، حصدهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في إثنين والهزيمة في أخرى، بينما حصد فريق ذوب آهن بطاقة عبوره لدور الـ16 من البطولة الآسيوية، متصدراً للمجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم.

تشكيل الاتحاد اليوم

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: حمدان الشمراني – عمار الدحيم – زياد الصحفي – سعود عبدالحميد

خط الوسط: فيشيو -عبدالإله المالكي – كارلوس فيلانويفا – خيمينيز

خط الهجوم: رومارينيو – عبدالعزيز البيشي

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الاتحاد بث مباشر

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بداية الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الاحاد اليوم ضد ذوب آهم أصفهان في إطار مباريات ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019 وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.