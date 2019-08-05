يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والوحدة الاماراتي بث مباشر الاسطورة livehd7 دوري ابطال اسيا تابع لايف...

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يلا شوت مباراة النصر والوحدة بث مباشر kora star، وسبق للأندية السعودية ملاقاة نظيرتها الإماراتية في 101 مباراة على مدار التاريخ بمختلف البطولات الأسيوية، حيث تفوقت فرق المملكة 44 مرة مقابل 26 هزيمة، بينما حضر التعادل في 31 لقاء، وسيحاول المهاجم عبد الرزاق حمدالله قيادة فريقه نحو تحقيق الفوز في ظل الآمال الكبيرة العريضو من جانب العشاق، كذلك الحال للنجم الأرجنتيني تيجالي مهاجم الوحدة المتألق بشدة في الآونة الأخيرة.

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