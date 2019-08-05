يلا شوت kora مشاهدة مباراة الاتحاد السعودى وذوب آهن اصفهان بث مباشر اليوم 05-08-2019 فى دوري أبطال...

تابع لايف حصرى مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن اصفهان بث مباشر اليوم الاثنين 5 اغسطس 2019 فى دوري أبطال آسياـ، أولى مباريات دور الستة عشر، فريق الاتحاد صعد لهذا الدور كثانى مجموعته بعد حصوله على أحد عشر نقطة، من الفوز فى ثلاث لقاءات و التعادل مرتين وخسارة مباراة واحدة، بين فريق ذوب آهن استطاع احتلال قمة المجموعة من الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى ثلاث مباريات وحصل على اثنى عشر نقطة.

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مباراة الاتحاد وذوب آهن اصفهان سوف تقام اليوم الاثنين الخامس من أغسطس 2019، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، و المباراة منقولة على قناة beIN SPORTS HD 1 و سيعلق على المباراة أحمد البلوشى.

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مباراة الاتحاد وذوب آهن اصفهان فى تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية و قطر و العراق والكويت، تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، الخامسة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

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التشكيل الرسمى الفريق الاتحاد

فواز القرنى، سعود عبد الحميد، زياد المولد، عبد المحسن فلاتة، حمدان الشمرانى، المالكى، فيتشيو، السميري، فيلانوفا، خيمينيز، رومارينيو.

نزول الفريقان الان الى ارض الملعب و بعد قليل ستبدأ احداث المباراة بين الاتحاد السعودى وذوب اهن