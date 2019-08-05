Shoof بث مباشر الاتحاد وذوب آهن أصفهان يلا شوت KoraStar الاسطورة رابط مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي...

يوتيوب مباشر، يلا شوت الاتحاد وذوب آهن أصفهان، نتابع معكم اليوم الإثنين 5 أغسطس مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يستضيف إستاد آل مكتوم بنادي النصر مباراة اليوم بين الاتحاد وذوب آهن أصفهان، وذلك في تمام الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت إيران، وذلك على قناة بي إن سبورت إتش دي 1

يلا شوت الاتحاد وذوب آهن أصفهان اليوم بث مباشر، على قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى، حيث لعب نادي الإتحاد مع النادي الإيراني في أربعة مباريات من قبل، وفاز النادي الإيراني في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في ثلاثة مباريات، ولم يستطع نادي الإتحاد الفوز على النادي الإيراني من قبل، تابع لايف بث مباشر الاتحاد وذوب آهن أصفهان اليوم في ذهاب دور الستة عشر.

يلا شوت الاتحاد وذوب آهن أصفهان

تم طرح تذاكر المباراة اليوم وهي 200 درهم لدرجة VIP و 50 درهم للدرجة الأولى و 20 درهم للدرجة الثانية، وتم عرض التذاكر للبيع منذ يومين إستعدادًا لمباراة اليوم بث مباشر في السعودية، مباراة الذهاب، تابع لايف الاتحاد وذوب آهن أصفهان اليوم بدون تشفير.

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بث مباشر الاتحاد وذوب آهن أصفهان

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بث مباشر حصري مباراة اليوم في غاية الأهمية، مباراة اليوم بين الاتحاد السعودي في أرضه ووسط جماهيره ضد نادي ذوب آهن الإيراني تابع لايف المباراة في ذهاب دور الستة عشر.

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