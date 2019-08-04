رياضة | تطورات جديدة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى معرفة نادي باريس سان جيرمان برغبة نيمار في الانتقال إلى برشلونة وذلك خلال الصيف الحالي ولذلك لن تكون عملية النقل سهلة بسبب توتر العلاقة بين إداراتي الناديين.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نادي باريس سان جيرمان لن يسهل عملية انتقال نيمار إلى البلوجرانا وذلك على الرغم من أن النادي على دراية بتأثير ذلك في اللاعب حال فشله.

ويتوقع أن يطرح نادي برشلونة عرضاً خلال الأيام المقبلة من أجل ضم نجم باريس سان جيرمان، ويتبقى أن تحسم الأمور بين الطرفين في ظل تمسك اللاعب بالرحيل.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد تعاقد مع نيمار قادماً من برشلونة بمقابل مبلغ 222 مليون وهو قرمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي.