فرنانديز يصدم ريال مدريد ويحدد وجهته المقبلة

أكد تقرير صحفي بريطاني اليوم الأحد، أنَّ برونو فرنانديز، لاعب وسط سبورتينج لشبونة، اختار وجهته المقبلة، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنَّ فرنانديز طلب من مسؤولي لشبونة أن يوافقوا على انتقاله إلى توتنهام هذا الأسبوع.
وأشارت الصحيفة إلى أن لشبونة يقيم فرنانديز بـ64 مليون إسترليني، في حين يرى مانشستر يونايتد أحد المهتمين بضمه أن اللاعب لا يستحق أكثر من 35 مليونًا.
وأوضحت أن توتنهام تقدم بعرض رسمي لضم فرنانديز، ولكنه جاء أقل من القيمة المقدرة من جانب سبورتينج لشبونة.
ويعد ريال مدريد أيضًا ضمن المهتمين بضم نجم سبورتينج لشبونة هذا الصيف بحسب آخر التقارير الصحفية.
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