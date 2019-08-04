موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة في نهائي كأس الدرع الخيرية والقنوات الناقلة

إليكم موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة والقنوات الناقلة لها مباشرة، حيث يأتي موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول القادمة ضمن مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية 2019، وستجمع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الفريقين على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، في مباراة سيبحث من خلالها كل طرف على تحقيق نتيجة الفوز من أجل التتويج بلقب قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2019/2020 أهمها مباريات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة

تما الإعلان أنه موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة في مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية 2019، سيكون يوم الأحد الموافق ل 4 أغسطس 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول مباشرة يوم الأحد، في تمام الساعة الثانية زولا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثالثة مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الرابعة بتوقيت مصر المحلي، وستنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة بتوقيت مكة المكرمة، في تمام الساعة الخامسة مساء، وفي السادسة مساء بتوقيت الإمارات المحلي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة

من المنتظر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول مباشرة في نهائي كأس الدرع الخيرية 2019، هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، والمنتظر أن تعرض مشاهدة تلك المباراة، عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق على المباراة المعلق خليل البلوشي.