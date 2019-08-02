شكرا لقرائتكم قفشة يكشف كواليس انتقاله للأهلي.. ويؤكد: ديسابر قالي روح الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مجدي "قفشة" اللاعب المنتقل حديثًا لصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن كواليس انضمامه الي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقال قفشة في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "كان في تصرفات غريبة بتحصل في بيراميدز، وديسابر قالي انتقل إلي الزمالك من أجل ضم إبراهيم حسن ، ووكيل في النادي قالي هتروح الزمالك، قولتله لا أنا هنضم للأهلي ولو لم تتم الصفقة أنا قاعد في النادي، قالولي اقعد، ولقيتهم بدأوا معسكر وأنا مش موجود".

وتابع قفشة " "تحملت اشياء كثيرة لكي أنضم للأهلي، ورأيت 3 أيام صعبة قبل انضمامي" ، واضاف "تدربت مع العمال والناشئين بس التزمت الصمت ومعملتش مشاكل لحد ما الاهلي قدر ينهي الموضوع".

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واردف ، "في فلوس بيراميدز خصموها مني، قالولي روح الزمالك ونديهملك، ولما روحت الأهلي ماخدتش الفلوس".

واضاف ، "منذ الصغر كنت أقول لأصدقائي انني في يوم من الأيام سألعب في الأهلي، وحققت حلمي، كانت أمنية حياة والدي أن ألعب في الأهلي والحمدلله حققت حلمه".

وكشف قفشة: "علاء ميهوب أول من تحدث معي من النادي الأهلي في الموسم قبل الماضي لكي أنضم لفريق الأحمر، وكنت متواجد في فريق إنبي تحت قيادة إيهاب جلال، وكنت سعيد جدًا بمكالمته، والصفقة لم تتم بسبب الماديات وأنتقلت لنادي بيراميدز".