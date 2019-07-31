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بيريز يضع شرطاً لرحيل خاميس

يكشف تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وضع شرطاً لبيع نجم الفريق خاميس رودريغيز في فترة الانتقالات الصيفية، فيما يريد النجم الكولومبي الرحيل عن القلعة المدريدية في أقرب وقت ممكن وخوض تجربة كروية جديدة.

يبدو أن قصة خاميس رودريغيز مع ريال مدريد قد وصلت إلى فصلها الأخير، فبعدما غادر النجم الكولومبي "الميرنغي" في وقت سابق إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، يُتوقع أن يرحل خاميس في الأيام القليلة القادمة عن ريال مدريد بشكل نهائي.

وتشير جريدة "ABC" الإسبانية أن خاميس رودريغيز، طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز أن يُساعده في الرحيل عن "الأبيض الملكي" في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأن النجم الكولومبي خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان.

وأوضح نفس المصدر أن رحيل خاميس عن القلعة المدريدية لن يكون بالأمر الهيّن، مضيفاً أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يريد الحصول على مبلغ 50 مليون يورو، من أجل السماح للاعب الكولومبي بالرحيل.

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وتابع المصدر أن بيريز يريد من الأندية التي أبدت اهتمامها بخاميس على غرار مانشستر يونايتد ونابولي وأتلتيكو مدريد أن تدفع 50 مليون يورو، وأردف أن عدم وصول أي عرض بهذه القيمة المالية يعني بقاء خاميس مع ريال مدريد.

وكان الموقع الرسمي لريال مدريد قد نشر مؤخراً الصور الرسمية للاعبي "الميرنغي" في الموسم الجديد، إذ خلت من صورة خاميس رودريغيز، وهو ما اعتبر علامة واضحة على رحيل النجم الكولومبي عن الفريق.

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد، يرغب بقوة في ضم خاميس رودريغيز (28 عاماً) في فترة الانتقالات الصيفية، فيما تأمل جماهير "الميرنغي" أن لا يذهب الدولي الكولومبي إلى أتلتيكو مدريد، بسبب المنافسة الكبيرة بين أندية العاصمة الإسبانية.