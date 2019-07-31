تفاصيل صفقة انتقال مالكوم لزينيت

اقترب البرازيلي مالكوم نجم نادي برشلونة الإسباني بقوة من الانتقال لصفوف نادي زينيت الروسي هذا الصيف. وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن صفقة انضمام مالكوم سوف تكلف النادي الروسي 40 مليون يورو ثابت بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمتغيرات. وأشارت الصحف أنه في الساعات القليلة المقبلة سوف ينتقل اللاعب للنادي الروسي عقب موسم فشل من خلاله إثبات ذاته بالفريق.

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