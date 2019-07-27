رياضة | الكشف عن تفاصيل عقد بيل مع ناديه الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل عقد بيل مع ناديه الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل عقد الويلزي جاريث بيل مع ناديه الصيني وذلك بعد الرحيل عن صفوف ناديه ريال مدريد.

ودخل جاريث بيل في صدام مع ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان وبالتالي أصبح خارج حسابات المدرب ورحيله عن النادي الملكي بات أمر محسوم.

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