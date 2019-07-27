مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر كورة ستار kora STAR بث مباشر الريال واتلتيكو يلا...

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر kora star مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد الاسطورة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت، يلتقي اليوم فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في ديربي خارج أوروبا خلال مواجهات بطولة الكأس الدولية للأبطال، حيث يحتضن ملعب ميتلايف بنيويورك المباراة بحضور جماهيري كبير، ويبحث الريال عن الفوز الثاني له في البطولة بعد الفوز على ارسنال في المباراة الماضية بضربات الترجيح، كما فاز اتلتيكو في مباراته السابقة أيضاً بضربات الحظ الترجيحية بعدما تعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي.

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اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر yalla shoot الاسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد كورة أون لاين kora online مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد كورة لايف، تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية وستة دقائق صباح السبت بتوقيت القاهرة والثالثة وستة دقائق بتوقيت السعودية والرابعة وستة دقائق بتوقيت الإمارات، وتُذاع المباراة على قناة ريال مدريد وحدها، ولم تنجح أي قناة عربية في الحصول على حقوق البث لذا فليس هناك تعليق عربي على المباراة.

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مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر livehd7 كورة اتش دي kora hd ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت بلس مباراة ريال مدريد بث مباشر كورة لايف، ومن الجدير بالذكر أن سيموني وزيدان قد أبديا سعادتهما بالمباراة حيث أنها تقع ضمن الاستعداد للموسم المقبل، وقد أكد ساؤول لاعب اتلتيكو أن اللاعبين مستعدون للمباراة جيداً والحماسة تملأ الفريق قبل انطلاق المباراة، وأكد زيدان على حزنه بسبب تعرض أسينسيو للإصابة في المباراة السابقة ولكنه رفض التصريح بمن سيعتمد عليه للتعويض.

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