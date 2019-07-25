Yalla Shoot: مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا كورة مشاهدة مباراة مانشستر اليوم ضد...

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وعن أخبار انتقالات اللاعبين مباراة مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر يوتيوب، فإن نادي هوتسبر وقع عرضًا قياسيا مع نادي يوفنتوس، وذلك من أجل التوقيع مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مقابل 90 مليون يورو، وفقًا لتفاصيل الصفقة المالية التي نشرها الديلي ميل البريطانية.

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