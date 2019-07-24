رياضة | حارس الأهلي يتلقى عرضاً من عملاق البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الأهلي يتلقى عرضاً من عملاق البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد موقع "readastonvilla"، بأن نادي أرسنال قد دخل سباق المنافسة على الحارس الدولي المصري "محمد الشناوي"، والذي قدم مستوى رائع رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا على الرغم من خروج منتخب مصر من دور ال16 على يد جنوب أفريقيا.

وقال الموقع الإنجليزي، بأن نادي آستون فيلا لديه إهتمام واضح بالحارس الدولي الذي يلعب للنادي الأهلي المصري، ولكن على ما يبدو بأن الأرسنال قد يكون هو الأقرب للحصول على خدماته قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكمل التقرير حديثه حول "محمد الشناوي" وصفقته إنتقاله المحتملة إلى البريميرليج ليؤكد بأن الحارس قد يكلف إدارة أرسنال أو إدارة أستون فيلا نحو 2.5 مليون باوند فقط، وهو مبلغ جيد للغاية بالنسبة للميزانية الحالية سواء في الجانرز أو في آستون فيلا الذي يملكه المصري ناصف ساويرس.

ويذكر بأن الشناوي قد أنتقل لصفوف النادي الأهلي في صيف عام 2016 قادمًا من صفوف نادي بتروجيت، وخاض نحو 76 لقاء منذ إنضمامه للقلعة الحمراء.