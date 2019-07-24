يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر yalla shoot كورة ستار للجوال ماتش الاهلي اليوم ضد...

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وبعد التعادل المخيب للآمال للمنافس أمام الجونة في الجولة الماضية يسعى لاعبي مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر kora star جول العرب لحصد الثلاث نقاط من أجل التتويج رسمياً بلقب الدوري قبل لقائهم الأخير أمام الفارس الأبيض في ختام الدوري الممتاز.

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