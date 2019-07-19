bein sport max بث مباشر ماتش الجزائر والسنغال yalla shoot plus مباراة النهائي بجودة عالية مشاهدة...

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مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال يلا شوت بلس اليوم الجمعة 19/7/2019 مباشر في تمام الساعة التاسعة استاد القاهرة، يتم وضع رابط البث فور بدأ المباراة فتابعونا من خلال هذا المقال.

لحظات ويتم وضع رابط البث المباشر

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