قررت ثلاثة منتخبات عربية مقاطعتها لبطولة خليجي 24 والتي من المقرر إقامتها في قطر، بسبب الأزمة السياسية مع قطر. قطر. وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج، حدد موعد إقامة النسخة 24 من البطولة، والتي تستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتي 9 ديسمبر. البطولة، والتي تستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتي 9 ديسمبر. والجدير بالذكر ان النسخة الماضيه اقيمت في الكويت بمشاركة ثمانية منتخبات.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. انسحاب السعودية والإمارات والبحرين من بطولة "خليجي 24" في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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