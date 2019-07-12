اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر tunisia vs senegal كورة لايف رابط ماتش تونس beIN SPORTS المفتوحة

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مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر كورة أون لاين kora online، ستكون الجماهير العربية أمام مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين منتخب تونس والسنغال مساء اليوم الأحد والموافق 14/7/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا can 2019.

- موعد مباراة تونس والسنغال بث مباشر:

وسيلتقي منتخب تونس مع نظيره السنغال على ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي، رابط مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر kora star كورة ستار.

- مشوار منتخب تونس وصولاً لدور نصف النهائي:

لم تكن بدايات منتخب تونس مبشرة أو تدعو للتفائل عند البعض فقد تأهل كثاني لمجموعته برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وبعد ذلك واجه منتخب غانا في دور الستة عشر وفاز بركلات الترجيح 5-4 بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ومن ثم الفوز على مدغشقر بربع النهائي بنتيجة 3-0، مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر kora live كورة لايف.

- مشوار منتخب السنغال وصولاً لدور نصف النهائي:

حقق منتخب السنغال نتائج جيدة فقد احتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط خلف الجزائر المتصدر بالعلامة الكاملة، وفي دور الستة عشر تخطى عقبة أوغندا بهدف نظيف ثم بنين بهدف نظيف سجله ساديو ماني نجم ليفربول، مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر كول كورة coolkora.

- تشكيلة منتخب تونس المتوقعة:

حراسة المرمى: معز حسن

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خط الدفاع: ياسين مرياح، ديلان برون، أسامة الحدادي، وجدي كشريدة

خط الوسط: إلياس صخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي

خط الهجوم: وهبي الخزري، يوسف المساكني، طه يس الخنيسي.

- تشكيلة منتخب السنغال المتوقعة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: لامين جاساما، شيخو كوياتي، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه.

خط الوسط: إدريسا جاي، إسماعيل سار، هنري سايفت.

خط الهجوم: اليون نداي، مباي نيانج، ساديو ماني.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي رابط مشاهدة ومتابعة البث المباشر لمباراة تونس ضد السنغال tunisia vs senegal في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 والتي سيتم نقلها عبر قناتي بي إن ماكس 1+2 HD مشاهدة مباراة تونس bein max، متابعة مباراة تونس اليوم بث حي ومباشر.