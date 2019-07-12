اونلاين | يلا شوت Wimbledon مشاهدة مباراة فيدرر ونادال بث مباشر رابط beIN SPORTS 9 HD يلاشوت فيدرر ونادال رابط مباشر

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سيكون عشاق كرة التنس على موعد مع مباراة كبيرة بين لاعبين مميزين في تاريخ اللعبة روجر فيدرر ورفائيل نادال، وذلك في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 9 HD.

وتوج نادال بلقب ويمبلدون عامي 2008 و2010 بعد إحرازه رولان جاروس أيضاً في المرتين، وسيحاول هذا العام تحقيق ثنائية البطولتين في عام واحد للمرة الثالثة في مسيرته ومعادلة انجاز السويدي بيورن بورج (1978، 1979 و1980).

وسيحاول فيدرر تحقيق ثأره من غريمه الإسباني الذي تغلب عليه في نصف نهائي بطولة رولان جاروس لهذا العام في طريقه لإحراز اللقب للمرة الثانية عشرة.

ويتفوق الإسباني نادال على فيدرر في مواجهات اللاعبين المباشرة في تاريخ جميع البطولات، حيث فاز رافائيل في 24 مباراة، بينما انتصر فيدرر في 15 مباراة.