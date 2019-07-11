يعمل ناو puls: الان مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر يلا شوت Yalla Maax كورة اون لاين حصري ماتش...

كورة اون لاين مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر يلا شوت تونس ومدغشقر مباشر بدون تقطيع Yalla shoot رابط كورة ستار تونس ومدغشقر اونلاين الاسطورة hd لايف| تحت ضغط كبير يواجه منتخب نسور قرطاج “تونس” مفاجأة البطولة منتخب مدغشقر في الساعة 9 مساء اليوم على ملعب السلام، وننقل من قناة BEIN Max بتعليق رؤوف خليف، ورغم الأداء الغير مُقنع للنسور حتى الآن بالبطولة، لكن الجماهير تتفاءل بتحسن خلال المراحل الأهم، ونرفق لكم رابط يلا شوت بث مباشر تونس ومدغشقر اون لاين.

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بث مباشر مباراة تونس ومدغشقر كورة اون لاين kora star مقابلة ختام مباريات اليوم نصف النهائي تونس ومدغشقر يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة مباراة تونس بث مباشر اونلاين كورة لايف الاسطورة livehd7 | يعول منتخب نسور قرطاع بقيادة المدير الفني الفرنسي آلان جيريس على نفس مجموعة اللاعبين التي خاضت مباراة غانا مع إمكانية الدفع بالخرزي أساسياً بدلاً من أنيس البدري، وستكون تشكيلة منتخب تونس الرسمية حسب المتوقع أمام مدغشقر اليوم، معز حسن حارس العرين، وجدي كشريدة، أسامة الحدادي،دبلان برون، ياسين مريياح، الشعلالي، ساسي، السخيري، السماكني، البدري، الخنيسي.

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بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر يلا شوت اونلاين Yalla live مباراة تونس ومدغشقر كورة ستار اون لاين حصري الجديد الاسطورة | تدخل كأس أمم أفريقيا مراحلها الأخيرة، وجولات الحسم الختامية للمسابقة الأعرق قارياً،وبعد تأهل نيجيرييا والسنغال تتمنى الجماهير العربية أن ترى منتخبي تونس والجزائر في الدور القادم، وتبدو فرص الجزائر وتونس كبيرة في تخطي عقبتي مدغشقر وكوت ديفوار في ختام مباريات دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا.

يلا شوت مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر كورة اون لاين ستار، وكان منتخب تونس قد صعد عن المجموعة بعد ثلاث تعادلات أمام منتخبات مالي وأنجولا وموريتانيا، قبل أن يلتقي منتخب النجوم السوداء المنتخب الغاني في دور الستة عشر ويحقق مفاجأة بالفوز بركلات الترجيح في مباراة مثيرة، ولم ينجح منتخب نسور قرطاج في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الأربعة السابقة بالبطولة، ويتطلع لتحقيق أول فوز اليوم على مدغشقر بملعب السلام.

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مباراة تونس ومدغشقر يلا شوت بث مباشر، يحمل منتخب تونس أمال الجماهير العربية الكبيرة في بطولة أمم أفريقيا، ورغم المستوى الغير مُقنع الذي ظهر عليه نسور قرطاج خلال مباريات المجموعة الرابعة وفشلهم في تحقيق الفوز على منتخبات متواضعة مثل موريتانيا وانجولا، لكن منتخب تونس دائماً ما يظهر معدنه النفيس خلال مباريات هامة وحاسمة.

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بعد تأهل الخضر منتخب الجزائر، نتمنى أن تتواصل الليلة العربية والأفراح في كل قطر عربي مع تأهل منتخب نسور قرطاج على حساب مدغشقر مساء اليوم.

وكانت أفضل نتائج منتخب تونس في بطولة أفريقثيا خلال ال20 عاماً الأخيرة، التأهل لنهائي بطولة 1996 قبل الخسارة من جنوب أفريقيا، والتتويج التاريخي على ملاعبهم بالكأس على حساب المغرب 2004، فهل ييكرر نسور قرطاج هذا الإنجاز.

بدأت المباراة بدفاع من منتخب مدغشقر وهجوم مرتد في الوقت ذاته كاد أن يسفر عن هدف لمنتخب المرغاش لولا سوء الاستغلال.