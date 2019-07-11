kora star بث مباشر مباراة تونس ومدغشقر بجودة عالية..يلاشوت tunisia vs madagascar live

بث مباشر مباراه تونس ومدغشقر في كاس الامم الافريقيه دور الثمانيه منتخب تونس استطاع الصعود الى دور الثمانيه بعد جاء ثانيا خلف منتخب مالي برصيد ثلاث نقاط ثم لعبه مع منتخب غانا في دور السته عشر استطاع الفوز عليه ضربات الجزاء الترجيحيه بينما منتخب مدغشقر هو الحصان الاسود للبطوله فقد استطاع ان يصعد ثالث المجموعه و هزم منتخب الكونغو في دور الثمانيه بضربات الجزاء مباراه تونس ومدغشقر سوف تقام على ملعب استاد السلام بالقاهره

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مشاهده مباراه تونس ومصر في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهره وليبيا والسودان الثامنه مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب العاشره مساء بتوقيت السعوديه والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن الحاديه عشر مساء بتوقيت الامارات و سلطنه عمان

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بث مباشر مباراه تونس اليوم في كاس امم افريقيا

بث مباراه تونس اليوم في دور الثمانيه على قنوات بي ان سبورت ماكس 1 بي ان سبورت ماكس 2 على المباراه اليوم المعلق رؤوف خليف

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الدقيقة 6 النتيجة 0/0 حتى الان بين تونس ومدغشقر