يلا شوت بث مباشر مباراة تونس ضد مدغشقر بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة تونس bein sport max

تابع لايف مشاهده مباراه تونس ضد مدغشقر اليوم على قنوات بي ان سبورت الرياضيه في التاسعه مساءا بتوقيت القاهره في اطار مباريات دور الثمانيه لكاس الامم الافريقيه لكره القدم المباراه التي ينتظرها الجمهور التونسي لتحقيق الحلم والصعود الى دور نصف النهائي سبق المنتخب التونسي ينفذ على المنتخب الغاني في دور 16 في ضربات الجزاء الترجيحيه كما سعد منتخب مدغشقر على حساب منتخب الكونغو بضربات الجزاء المباراه سوف تقام على استاد السلام بالقاهره

كوره لايف مشاهده مباراه تونس ضد مدغشقر بث مباشر

شاهد مباراه تونس و مدغشقر في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب التاسعه مساء بتوقيت القاهره العاشره مساء بتوقيت السعوديه والعراق قطر الحاديه عشره مساء بتوقيت الامارات

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الشوط الاول

النتيجة 0/0 حتى الان بين المنتخبين