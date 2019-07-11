حصري Tube: مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر Tunisia يلا شوت الجديد بث مباشر تونس ومدغشقر اليوم...

رابط مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر يلا شوت Tunisia live كورة لايف بث مباشر تونس ومدغشقر كورة ستار Kora كورة اون لاين بث مباشر تونس يوتيوب جول العرب، يخوض المنتخب التونسي اليوم مباراة ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية على استاد السلام أمام منتخب مدغشقر، وقد وصل منتخب تونس لربع النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح في المباراة السابقة أمام غانا وبينما تأهل منتخب مدغشقر بعد الفوز على الكونغو بركلات الترجيح، وقد حقق منتخب مدغشقر نجاحاً كبيراً في مشاركته الأولى في البطولة.

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بث مباشر تونس ومدغشقر كورة ستار Kora star يلا شوت مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر كورة لايف بث مباشر تونس كورة اون لاين يوتيوب يلا شوت تونس ومدغشقر بث مباشر لايف بلس، تبدأ المباراة الساعة الثامنة بتوقيت تونس والتاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة بتوقيت السعودية، كما تقوم قناة تايم سبورت الأرضية بعرض المباراة، وقد أسندت مجموعة قنوات bein sports مهمة التعليق على المباراة إلى رؤوف خليف، كما سيتم نقلها على قناة bein sports hd1.2.

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يلا شوت بث مباشر، تونس ومدغشقر بث مباشر كورة ستار live Yalla يلا شوت مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر كورة اون لاين يوتيوب بث مباشر جودة متعددة الاسطورة بث مباشر تونس كورة لايف، ويعود اللاعب ماركو اليماهاريترا لاعب وسط ميدان منتخب مدغشقر إلى التشكيلة الأساسية بعدما غاب في مباراة دور الستة عشر بسبب الإيقاف لحصوله على إنذارين، وقد سجل اليماهاريترا الهدف الأول تاريخياً لمنتخب مدغشقر في مشاركته الأولى في البطولة، وقد أكد مدرب منتخب تونس أن مباراة مدغشقر صعبة ولكن لاعبيه جاهزون لخوض المباراة، وقد أكد أن لاعبي منتخب مدغشقر ليس عليهم ضغط كبير في مباراة اليوم أما منتخب تونس فعليه الكثير من الضغوط.

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وكشفت التقارير الصحفية من معسكر المنتخب التونسي حول نية المدير الفني اعادة وهبي الخزري للتشكيل الأساسي مرة أخرى وأن يكون الحارس الأساسي هو معز حسن بعد اعتذاره