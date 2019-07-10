يوتيوب 7SRY: نيجيريا وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت | كورة ستار مشاهدة مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

نيجيريا وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة نيجيريا ضد جنوب افريقيا اليوم بدون تقطيع yalla shoot كورة ستار ماتش جنوب افريقيا اليوم، حيث يخوض الجنوبي الأفريقي مباراة ربع النهائي على ستاد القاهرة الدولي أمام منتخب نيجيريا بعد تأهل كل منها إلى هذا الدور الحاسم للانتقال إلى نصف النهائي، ولذلك يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد الآخر ومواصلة البطولة وصولاً إلى الدور النهائي، بث مباشر نيجيريا وجنوب افريقيا.

بث مباشر جنوب افريقيا ونيجيريا

جنوب افريقيا ونيجيريا بث مباشر كورة اون لاين، قال جرونوت روهر المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، أن النسور خاضوا المران وفقاً لخطة جديدة، والذي تأهل بعد هزيمة الفراعنة بهدف قاتل، ولذلك يسعى الفريق إلى تحقيق التقدم، مما يعمل على إسعاد الجماهير النيجيرية، خصوصًا مع قوة الفريق المقابل بدنيًا وإداريًا وفنيًا، الاسطورة مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا بث مباشر.

يلا شوت نيجيريا ضد جنوب افريقيا

كورة ستار مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا بث مباشر، يلا شوت الجديد نيجيريا وجنوب افريقيا بدون تقطيع، يوتيوب مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا مباشر اون لاين، مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا بث مباشر كورة لايف، موقع كورة شوت مباراة نيجيريا اليوم مباشر، الاسطورة مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا يلا شوت حصري، مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا مباشر.

Advertisements

مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا بث مباشر

مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع، وسيقوم المنتخب الفائز في مباراة الليلة التي يتابعها عشاق الساحرة المستديرة على مواجهة الفائز في مباراة الجزائر وكوت دي ديفوار والتي تقام ضمن دور الثمانية يوم الأحد من الأسبوع المقبل، ويسعى منتخب نيجيريا لاستعادة مجده الكروي في البطولة من خلال إظهار أبرز ما لديه من قوة.

تشكيل الرسمي لمنتخب نيجيريا: أكيبي – نديدى – إيتيبو – شوكويزى – أوازيم – إيكونج – أوميريو – كولينز فاي – أحمد موسى – ايجالو – ايوبي.

وقال أليكس أيوبي نجم منتخب نيجيريا وآرسنال الإنجليزي خلال لقاء صحفي مع كبرى الجرائد، أنه حزين للغاية بسبب خروج الفراعنة من مواجهات الدور السادس عشر خروجا سريعا، وأن مصر المستضيفة للبطولة عملت على تحسين كل شئ واستقبلت الوافدين احسن استقبال، ويسعى اللاعب إلى قيادة فريقه للوصول إلى النهائي ورفع اسم بلاده، وتحقيق هذا اللقب يعد أهم وأكبر طموحاته وطموحات اللاعبين.

يلا شوت: يبدأ الشوط الأول من اللقاء خلال الدقائق القليلة المقبلة، ويتابع مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا بث مباشر يلا شوت كافة المصريين لمشاهدة أداء المنتخب الأفريقي بعد أن تمكن من هزيمة المنتخب المصري.

بداية الشوط الأول من المباراة الحافلة بالمفاجآت جنوب افريقيا ونيجيريا مباشر.