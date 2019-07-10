Now بلس time: مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا بث مباشر yalla shoot كورة لايف نقل للجوال ماتش...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا yalla shoot بث مباشر منتخب نيجيريا كورة لايف يوتيوب في كأس الامم الافريقية بدون تقطيع للمتابعين، لقاء كبير للغاية بين النسور والبافانا بافانا على ستاد القاهرة في ثاني مباريات دور الثمانية من امم افريقيا 2019 لكرة القدم، ولدى كل فريق الكثير من اللاعبين المتألقين الذي سيحاولون تخطي عقبة المنافس على المستطيل الأخضر، تابعوا رابط النقل الحي ماتش نيجيريا وجنوب افريقيا مباشر يلا شوت كورة ستار بتعليق عصام الشوالي.

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مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت، ستبدأ القمة الكروية بين المنتخبين في التاسعة مساء اليوم الاربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd max بإذاعة مباراة نيجيريا اليوم بتغطية شاملة بالاستوديو التحليلي، كما ستنقل قناة تايم سبورت اللقاء عبر البث الأرضي بمصر، نعرض للجوال سريع يلا كورة اون لاين لمشاهدة مباراة منتخب جنوب افريقيا ضد نيجيريا مباشرة عبر بين سبورت.

رابط مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا بث مباشر kora star جول العرب، أسندت لجنة التحكيم بالاتحاد الافريقي مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً للحكم المغربي رضوان جيد، وسيعاونه كل من حسن أزكاو ومصطفى أكركاد وستشهد المباراة تواجد تقنية الفيديو لأول مرة بالبطولة القارية.

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التشكيلة الرسمية لمنتخب نيجيريا جاءت كالتالي: حراسة المرمى: أكيبى، خط الدفاع: أوازيم – إيكونج – أوميريو – كولينز فاى، الوسط: نديدى – إيتيبو – شوكويزى، وفي الهجوم: أحمد موسى – ايجالو – ايوبي.