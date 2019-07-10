اونلاين | اونلاين بلس goal: مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر kora star يلا شوت بدون تقطيع مباراة السنغال PLUS

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مشاهدة مباراة السنغال وبنين اليوم الأربعاء 7-10-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يستضيف استاد الدفاع الجوي، مباراة قوية بين منتخب السنغال ومنتخب بنين، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام أحداثها في مصر.

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من المقرر أن تنطلق احداث المباراة القوية بين السنغال وبنين في ربع نهائي أمم أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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وسوف تنطلق أحداث مباراة السنغال وبنين في تمام الساعة السادسة مساءًا، وتعرض أحداثها من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ، وكذلك يمكن متابعة المباراة من خلال البث الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية time sport .

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لن يفتقد منتخب أسود التيرانجا أي لاعب في مباراة بنين في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب أليو سيسيه لتحقيق الفوز والعبور إلى نصف النهائي، وسيبدأ منتخب السنغال المباراة بتشكيل مكون من: ألفريد جوميس، يوسف سابالي - خاليدو كوليبالي - ساليف ساني - لاميني جاساما، بادو ندياي - إدريسا جايي، ساديو ماني - هنري سايفيت - إسماعيلا سار، مباي نيانج.

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وعلى الجانب الأخر، سيغيب عن منتخب بنين المدافع خالد أدينون بسبب الإيقاف بعد تعرضه لحالة طرد في مباراة المغرب، ولن يفتقد الفريق أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون جميع الأوراق المتبقية متاحة أمام المدرب ميشيل دوسويي لتفجير مفاجأة مثلما حدث أمام المغرب في دور الـ16 ، وسيبدأ منتخب بنين مواجهة السنغال بتشكيل مكون من: ساتورنين آلاجبى، ديفيد كيكى - أوليفير فيردون - مواز أديليهو - سيدو بارازى، جوردان أديوتى، ديفيد دجيجلا - ماما سيبو - ستيفان سيسينيون - جودل دوسو، ستيف موني.