اونلاين | كورة لايف STAR| مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر senegal vs benin يلا شوت beIN SPORTS رابط ماتش السنغال CAN 2019

حراسة المرمي: ألفريد جوميس.

خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما.

خط الوسط: بادو ندياي – إدريسا جايي- هنري سايفيت.

خط الهجوم: ساديو ماني – إسماعيلا سار – مباي نيانج.

تشكيلة منتخب بنين ضد السنغال في أمم إفريقيا

في حراسة المرمى: ساتورنين

في الدفاع: فيردون، أدينون، أديلهو

في خط الوسط: أيمورو، أداوتي، سيسي، ماما سايبو

في الهجوم سوكو، مايكل بوتي، جوديل دوسو

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبنين في كأس الأمم الإفريقية 2019 والبث المباشر

لقاء السنغال ضد بنين سيكون منقول على قناة بي إن سبورت ماكس الأولي وبين سبورت ماكس الثانية حيث ستكون المباراة بتعليق المعلق محمد بركات، كذلك ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة TIME SPORTS الرياضية عبر التردد الأرضي للتفلزيون المصري، رابط YALLA KORA مشاهدة مباراة السنغال وبنين تغطية مباشرة عبر BEIN MAX HD.

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