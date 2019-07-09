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اونلاين | كورة لايف STAR| مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر senegal vs benin يلا شوت beIN SPORTS رابط ماتش السنغال CAN 2019

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف STAR| مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر senegal vs benin يلا شوت beIN SPORTS رابط ماتش السنغال CAN 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمباراة السنغال وبنين في إطار اللقاء الذي سيجمه بين المنتخبين ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تلعب حاليًا في مصر، YALLA SHOOT PULS مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر اليوم 10 / 7 / 2019 بكاس الامم الافريقية، وتصب التوقعات في صالح المنتخب السنغالي في العبور إلى دور نصف النهائي، لما يمتلكه من لاعبين مميزين على رأسهم ساديو ماني وكيتا بالدي ونيانج وخاليدو كوليبالي، يلا شوت متابعة مباراة السنغال الآن.

موعد مباراة السنغـال وبنين مباشرة في CAN 2019

ستكونوا على موعد هام في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية ، عندما ينطلق لقاء السنغال وبنين في دور الـ8 لبطولة أمم إفريقيا بمصر، يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة أسود التيرانجا ضد منتخب بنين الذي قدم عروض جيدة حتي الآن في بطولة أفريقيا، رابط سريع لمشاهدة مباراة السنغال وبنين بدون تقطيع اليوم.

تشكيلة منتخب السنغال أمام بنين في أمم إفريقيا

حراسة المرمي: ألفريد جوميس.

خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما.

خط الوسط: بادو ندياي – إدريسا جايي- هنري سايفيت.

خط الهجوم: ساديو ماني – إسماعيلا سار – مباي نيانج.

تشكيلة منتخب بنين ضد السنغال في أمم إفريقيا

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في حراسة المرمى: ساتورنين 

في الدفاع: فيردون، أدينون، أديلهو 

في خط الوسط: أيمورو، أداوتي، سيسي، ماما سايبو 

في الهجوم سوكو، مايكل بوتي، جوديل دوسو 

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبنين في كأس الأمم الإفريقية 2019 والبث المباشر

لقاء السنغال ضد بنين سيكون منقول على قناة بي إن سبورت ماكس الأولي وبين سبورت ماكس الثانية حيث ستكون المباراة بتعليق المعلق محمد بركات، كذلك ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة TIME SPORTS عبر التردد الأرضي للتفلزيون المصري، رابط YALLA KORA مشاهدة مباراة السنغال وبنين تغطية مباشرة عبر BEIN MAX HD.

كورة ستار SHOOT مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر| يلا شوت رابط ماتش السنغال اليوم

تابعوا معنا البث المباشر والحي لمباراة السنغال وبنين في منافسات دور الـ8 لكأس الأمم الأفريقية مساء اليوم، رابط KORA STAR مشاهدة مباراة بنين والسنغال بث مباشر BEIN SPORTS يلا شوت كورة مباراة السنغال اليوم بقيادة ساديو ماني هدّاف البطولة برصيد 3 أهداف.

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