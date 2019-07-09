اونلاين | كورة لايف STAR| مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر senegal vs benin يلا شوت beIN SPORTS رابط ماتش السنغال CAN 2019

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موعد مباراة السنغـال وبنين مباشرة في CAN 2019
ستكونوا على موعد هام في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، عندما ينطلق لقاء السنغال وبنين في دور الـ8 لبطولة أمم إفريقيا بمصر، يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة أسود التيرانجا ضد منتخب بنين الذي قدم عروض جيدة حتي الآن في بطولة أفريقيا، رابط سريع لمشاهدة مباراة السنغال وبنين بدون تقطيع اليوم.
تشكيلة منتخب السنغال أمام بنين في أمم إفريقيا
حراسة المرمي: ألفريد جوميس.
خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما.
خط الوسط: بادو ندياي – إدريسا جايي- هنري سايفيت.
خط الهجوم: ساديو ماني – إسماعيلا سار – مباي نيانج.
تشكيلة منتخب بنين ضد السنغال في أمم إفريقيا
في حراسة المرمى: ساتورنين
في الدفاع: فيردون، أدينون، أديلهو
في خط الوسط: أيمورو، أداوتي، سيسي، ماما سايبو
في الهجوم سوكو، مايكل بوتي، جوديل دوسو
القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبنين في كأس الأمم الإفريقية 2019 والبث المباشر
لقاء السنغال ضد بنين سيكون منقول على قناة بي إن سبورت ماكس الأولي وبين سبورت ماكس الثانية حيث ستكون المباراة بتعليق المعلق محمد بركات، كذلك ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة TIME SPORTS الرياضية عبر التردد الأرضي للتفلزيون المصري، رابط YALLA KORA مشاهدة مباراة السنغال وبنين تغطية مباشرة عبر BEIN MAX HD.
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