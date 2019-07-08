Now اونلاين bein: مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر yalla shoot كورة ستار يوتيوب ماتش منتخب تونس...

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مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت، سيتم خوض اللقاء المشوق بين المنتخبين على المستطيل الأخضر في التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd max بإذاعة مباراة تونس اليوم بالاستوديو التحليلي المتميز، كما ستنقل قناة تايم سبورت المواجهة الكبيرة عبر البث الأرضي، نعرض رابط سريع يلا كورة لايف لمشاهدة مباراة منتخب تونس ضد غانا مباشرة عبر بين سبورت للمتابعين.

رابط مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر جول العرب، ويأمل أبناء ألان جيريس المدير الفني للنسور في كسر العقدة التاريخية أمام غانا kora star خاصةً بعد أن ألتقيا المنتخبان 10 مرات من قبل تاريخياً سواء على المستوى الرسمي أو الودي، كانت الغلبة للبلاك ستارز في سبع لقاءات مقابل انتصار وحيد لتونس، بينما كان التعادل هو سيد الموقف في مرتين بينهما.

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إذا صعد المنتخب التونسي لدور الثمانية على حساب غانا فإنه سيلتقي مع منتخب مدغشقر الذي حسم تأهله بعد فوزه بركلات الترجيح على الكونغو.

التشكيل الأساسي لغانا هو: ريتشارد أوفوري – أندي يادوم – جون بوي – بابا رحمان – ناهو كاسيم – مبارك واكاسو- أفريي أكواه ـ توماس بارتي – ساموال أوسو – أندريه أيو – جوردان أيو.

وتمكنت كوت ديفوار من خطف بطاقة العبور للدور المقبل منذ قليل بعد تغلبها بشق الأنفس على مالي بهدف ولفريد زاها.