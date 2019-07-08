مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر كورة ستار كورة لايف kora Live بث مباشر مباراة تونس وغانا كورة...

مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر كورة لايف كورة ستار kora star مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت yalla shoot الاسطورة، تُختتم مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم بمواجهة صعبة بين نسور قرطاج وغانا في مباراة خروج المغلوب، وقد حصل منتخب تونس على ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات، بينما تصدر منتخب غانا مجموعته برصيد 5 نقاط في المجموعة السادسة، وينتظر الجمهور التونسي مباراة فريقهم اليوم من أجل الصعود لدور الثمانية.

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تونس وغانا بث مباشر كورة ستار yalla shoot كورة اكسترا مشاهدة مباراة تونس وغانا كورة أون لاين kora online مباراة تونس وغانا كورة لايف، تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس والمغرب، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتُنقل المباراة على شاشة قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق عصام الشوالي، كما سيتم نقل المباراة على قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية.

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مباراة تونس وغانا بث مباشر كورة اكسترا extra sports كورة اتش دي مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت كورة لايف كورة ستار kora live، أكد مدرب منتخب تونس أن الفرصة مُتاحة أمام فريقه لتخطي عقبة غانا في دور الستة عشر من البطولة، كما أنه يرى أن عدم تحقيق الفوز في أي مباراة في دور المجموعات سيجعل من هذه المباراة مُثيرة، كما أنه يريد الوصول إلى دور الثمانية لاسعاد الجماهير، وتتمنى جماهير الكرة في تونس تفوق منتخبها على غانا رغم تاريخ مواجهات الفريقين الذي يصب في صالح غانا.

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