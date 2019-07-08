بث مباشر مباراة تونس وغانا كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر كورة لايف كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر تونس يوتيوب tunisia vs ghana بجودات متعددة، تختتم الليلة منافسات ومباريات دور الستة عشر من البطولة التي نجحت في جذب أنظار القارة السمراء كأس امم افريقيا بمباراة قوية ومرتقبة تجمع بين نسور قرطاج والمنتخب الغاني المتعطش لتحقيق لقب قاري جديد ينافس به في الدول الأكثر فوزا باللقب، بينما تسعى تونس لمصالحة جماهيرها وتحقيق أول فوز لها في البطولة بعد بداية مقلقة.

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رابط مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت بث مباشر تونس Kora star كورة ستار بث مباشر تونس وغانا كورة اون لاين تونس بث مباشر كورة حصري، وتنطلق تلك المباراة عند دقات الثامنة بالتوقيت المحلي لتونس والتاسعة بتوقيت مصر، حيث أسندت قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة مهمة التعليق للمحبوب من الجماهير العربية عصام الشوالي على قناتي ماكس HD1,2 وكان المنتخب التونسي قد صعد لهذا الدور في المركز الثاني من المجموعة الخامسة التي ضمت مع مالي وأنجولا والمنتخب الموريتاني الشقيق وحصد فيها 3 نقاط.

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يلا شوت تونس بث مباشر، kora live بث مباشر مباراة تونس اليوم كورة اون لاين بث مباشر تونس وغانا كورة ستار تونس بث مباشر رابط مشاهدة مباراة تونس اليوم كورة لايف يوتيوب، ونال المنتخب التونسي ومديره الفني عاصفة من الانتقادات منذ بداية البطولة بسبب النتائج الهزيلة فالفريق لم يحقق أي فوز حتى الآن بالرغم من أنه لعب مع موريتانيا التي تشارك للمرة الأولى ولهذا تحدث طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي والمنتخب أنهم بالرغم من كون اللقاء صعب إلا أنهم سيظهرون بمستواهم الحقيقي ويسبذلون أقصى ما لديهم للرد على تلك الانتقادات

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