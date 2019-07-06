yalla shoot plus بث مباشر مباراة مصر وجنوب افريقيا دور ال 16 | kora live ماتش مصر وجنوب افريقيا بث...

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قارب الشوط الأول على النتهاء ولازالت النتيجة 0-0 والأمل كبير في أن تحرز مصر هدفا للتأهل في بطولة إفريقيا 2019.

بداية الشوط الثاني للمباراة والمنتخب المصري يهجم بشدة لمحاولة اقتناص هدف

هدف جنوب افريقيا في مصر