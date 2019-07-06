بث مباشر الشوط الأول مباراة مصر وجنوب افريقيا| يلا شوت ماتش مصر اليوم رابط سريع وبجودة عالية

مشاهده مباراه مصر وجنوب افريقيا اليوم السبت 6 يوليو 2019 في اطار مباريات دور 16 في كاس الامم الافريقيه على استاد القاهره الدولي وهي المباراه التي ينتظرها مشاهده مباريات مباريات كره القدم في افريقيا عايزه سيلعب المنتخب المصري ضد احد اقوى منتخبات افريقيا منتخب المصري صعد كاول مجموعته برصيد 9 نقاط منتخب جنوب افريقيا ثالث المجموعه

بث مباشر مباراة مصر وجنوب افريقيا

بث مباشر حصرى مباراة مصر وجنوب افريقيا سوف تبدا في تمام الساعه التاسعه مساءا في توقيت القاهره الثامنه مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر العاشره مساء بتوقيت السعوديه والعراق وقطر والكويت والبحرين واليمن الحاديه عشره بتوقيت الامارات

كوره لايف مشاهده مباراه مصر بث مباشر

مباراه مصر وجنوب افريقيا سوف تقام اليوم على ستاد القاهره الدولي وتذاع على قنوات بي ان سبورت المشفره تم تذاع على قنوات تايم سبورت بث ارضي لجميع مشاهدى مباريات كرة القدم داخل مصر

الأسطورة livehd7 بث مباشر مصر وجنوب افريقيا

مباراه مصر وجنوب افريقيا بث مباشر مشاهده مباراه مصر وجنوب افريقيا مشاهده مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر مباراه مصر ضد جنوب افريقيا رابط مشاهده مباراه مصر رابط بث مباشر مباراه مصر وجنوب افريقيا رابط مشاهده مصر اليوم مصر بث مباشر مباراه مصر اليوم بث مباشر مباريات دور 16 بث مباشر مباريات كاس امم افريقيا كوره ستار ماتش مصر اليوم كوره لايف مشاهده مباراه مصر وغانا افريقيا كوره اكسترا شاهد مباراه مصر ضد كرواتيا كوره كول بث مباشر مباراه مصر وجنوب افريقيا في العرضه مباراه مصر وجنوب افريقيا

– حراسة المرمى: محمد الشناوي.

– خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي.

– خط الوسط الدفاعي: محمد النني – طارق حامد.

Advertisements

– خط الوسط الهجومي: محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح.

– خط الهجوم: مروان محسن.

الان استديو تحليلى قبل مباراة مصر و جنوب افريقيا

بعد قليل سينزل اللاعبون المباراة و سيعزف السلام الوطنى للمنتخبين

بعد قليل سيبدأ اللقاء المرتقب بين مصر وجنوب افريقيا

نتيجة الشوط الأول

بدأت احداث اللقاء و هناك حماس فى اللعب من منتخب مصر لاحراز هدف مبكر

الان الدقيقة الخامسة من ماتش مصر وجنوب افريقيا وهجمات متلاحقة من منتخب مصر بقيادة محمد صلاح وتريزجيه