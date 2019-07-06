extra كورة: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت بلس yalla shoot بدون تقطيع الشوط الأول...

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يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر

كورة ستار مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر بدون تقطيع time sport، يلا شوت مباراة مصر وجنوب إفريقيا أونلاين يوتيوب اليوم السبت الموافق 6-7-2019 في دور 16 بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب مصر مباشر، وتجدون رابط بث مباشر مباراة مصر وجنوب إفريقيا مباشر على الأنترنت kora online حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

رابط مباراة مصر وجنوب إفريقيا يلا شوت بث مباشر اليوم

بث مباشر مصر يلا شوت، يحاول المنتخب الوطني المصري تحقيق الفوز خلال المباراة الحالية من البطولة، وذلك بعدما حسم التأهل كأول مجموعته في دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعدما حقق الانتصار في جميع مبارياته في البطولة، حيث يعد المنتخب الوطني المصري من أكبر الفرق المرشحة لتحقيق لقب البطولة.

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بث مباشر مباراة مصر وجنوب إفريقيا الشوط الأول، تضم تشكيلة منتخب مصر اليوم تضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي، خط الوسط الدفاعي: محمد النني – طارق حامد، خط الوسط الهجومي: محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح، خط الهجوم: مروان محسن.

سيشارك النجم المصري محمد صلاح أساسياً خلال مباراة اليوم بعد تعافيه من نزلة برد أصابته قبل موعد المباراة بأيام قليلة، حيث أكد الجهاز الطبي للفريق على جاهزية اللاعب لخوض مباراة اليوم أمام جنوب إفريقيا، وهو الأمر الذي أسعد جميع عشاق الفراعنة.

أكد خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر إلي أن منتخب الفراعنة جاهز لمواجهة اليوم أمام جنوب إفريقيا، كما أشار إلي أن جميع اللاعبين يسعون لتحقيق لقب البطولة الإفريقية، وخاصة أن البطولة مقامة في مصر، وسط مساندة جماهيرية وإعلامية كبيرة.

منتخب مصر يجري حالياً عمليات الإحماء استعداداً لبداية أحداث الشوط الاول من المباراة وسط حضور جماهيري كبير يملأ جميع مدرجات ملعب المباراة وتشجيع مستمر من الجميع.

دقائق قليلة تفصلنا عن موعد المباراة النرتقبة بين منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا في الدور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية وسط حالة من الترقب على جميع عشاق ومحبي المنتخب المصري في كل مكان.

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.