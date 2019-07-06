Now اونلاين: مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر yalla shoot كورة لايف رابط سريع ماتش منتخب مصر...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا yalla shoot بث مباشر منتخب مصر كورة ستار يوتيوب في كأس الامم الافريقية بدون تقطيع، قمة كروية حاسمة ستجمع بين الفراعنة والبافانا بافانا على ستاد القاهرة في دور الستة عشر من بطولة امم افريقيا 2019 لكرة القدم، حيث يسعى المنتخب المصري بقيادة نجمه محمد صلاح في بلوغ دور الثمانية واستكمال طريقهم نحو تحقيق اللقب القاري الثامن، تابعوا رابط النقل الحي ماتش مصر وجنوب افريقيا مباشر يلا شوت للجوال عبر بين سبورت بتعليق علي محمد علي.

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مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت، يقام اللقاء المرتقب بين المنتخبين على المستطيل الأخضر في التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd max بإذاعة مباراة مصر اليوم بالاستوديو التحليلي المميز، كما ستنقل قناة تايم سبورت اللقاء عبر البث الأرضي ، نرصد رابط سريع يلا كورة لايف لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد جنوب افريقيا مباشرة اون لاين.

رابط مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر جول العرب، وتقابلت مصر أمام منتخب الأولاد kora star في 11 مناسبة من قبل تاريخياً سواء على المستوى الرسمي أو الودي، وأنتصر المنتخب الوطني أربع مرات مقابل ست هزائم فيما كان التعادل حاسماً بمواجهة واحدة.

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تشكيلة منتخب البافانا بافانا الرسمية هي: حراسة المرمى: رونوين ويليامز، خط الدفاع: ماكهازي – هلانتي – ماخوينزي – هالاتشوايا، الوسط: ديان فورمان – موكوتجو – زونجو – لورش، وفي الهجوم: بيرسي تاو – موتثيبا.

أعلن خافيير أجيري عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ المواجهة: محمد الشناوي – أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي – محمد النني – طارق حامد – محمود حسن “تريزيجيه” – عبد الله السعيد – محمد صلاح – مروان محسن.

لا يوجد غيابات في صفوف منتخب مصر وستكون جميع العناصر متوفرة أمام المدير الفني من أجل إسعاد الجماهير الحاضرة.

دقائق قليلة ويطلق حكم الساحة صافرة بداية مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر كورة لايف على ارضية ملعب القاهرة، كل التمنيات بالتوفيق للمنتخب المصري.