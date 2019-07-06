kora جوول بث مباشر مباراة الكاميرون ونيجيريا..مشاهدة cameroon vs nigeria لايف بدون تقطيع bein sport...

بث مباشر مباراه الكاميرون ونيجيريا في دور 16 لبطوله كاس الامم الافريقيه 2019 المقامه حاليا في مصر المنتخبين حصلا على المركز الثاني في مجموعتهما فقد حصلت نيجيريا على المركز الثاني في المجموعه الثانيه خلفه منتخب مدغشقر كما حصلت الكاميرون على المركز الثاني في المجموعه السادسه خلف منتخب غانا والمباراه اليوم صعب التكهن بنتيجتها فهي بين منتخبين قويين، المباراة سوف تقام على ملعب الاسكندرية و الحكم: جوشوا بوندو

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مشاهده مباراه الكاميرون ونيجيريا اليوم على قنوات بي ان سبورت الرياضيه بين سبورت ماكس 1 وبين سبورت ماكس 2 سوف تنطلق المباراه في تمام السادسه مساء بتوقيت القاهره على ستاد الاسكندريه السابعه مساء بتوقيت السعوديه الثامنه مساء بتوقيت الامارات الخامسه مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

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الشوط الاول

بدأت المباراة سريعة و ركنية لمنتخب نيجيريا فى أول دقيقة