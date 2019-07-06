يلا شوت livehd7 مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشرkoora live ماتش الكاميرون ضد نيجيريا

مشاهده مباراه نيجيريا والكاميرون اليوم السبت 6 يوليو 2019 في اطار مباريات دور 16 لكاس امم افريقيا لكره القدم وهي البطوله التي تقام حاليا في مصر منتخب الكاميرون ثانيا خمس دقائق خلف منتخب غانا في مجموعته بينما كانت نيجيريا خليفه منتخب مدغشقر برصيد ست نقاط مباراه اليوم السبت القادم على ملعب الاسكندريه

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يمكن مشاهده مباراه نيجيريا والكاميرون على قنوات بي ان سبورت ماكس وان و ماكس2 في تمام الساعه السادسه مساء بتوقيت القاهره السابعة مساء بتوقيت السعوديه و قطر و العراق و البحرين الثامنة مساء بتوقيت الامارات الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

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بدأ الشوط الأول من المباراة و بداية هجومية من المنتخب النيجيرى