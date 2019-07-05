يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب وبنين| kora live المغرب ضد بنين بدون تقطيع

تابع لايف بث مباشر مباراه المغرب و بنين وهي اولى مباريات دور 16 في بطوله كاس امم افريقيا لكره القدم 2019 كان المنتخب المغربي قد يحتل قمه المجموعه الرابعه بعد تحقيق الفوز فى الثلاث مباريات وحصل على 9 نقاط كامله بينما لاحقا منتخب بنين ومنتخبات دور ال16 بعد حصوله على المركز الثالث خلف منتخبين الكاميرون وغانا، جدير بالذكر أن وزير الرياضة المغربى وعدد من المسؤولين فى مصر يحضرون مباراة المغرب وبنين اليوم.

yalla shoot بث مباشر مباراة المغرب ضد بنين

بث مباشر مباراه المغرب و بنين على قنوات بي ان سبورت الرياضيه بي ان سبورت ماكس 1 بي ان سبورت ماكس 2 في تمام الساعه الخامسه مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر السادسه مساء بتوقيت القاهره والسودان وليبيا السابعه مساء بتوقيت السعوديه والكويت والبحرين واليمن والعراق الثامنه مساء بتوقيت دوله الامارات و سلطنه عمان

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الشوط الأول من المباراة

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مرت من أحداث الشوط الأول حتى الآن من مباراة المغرب وبنين 12 دقيقة والنتيجة حتى الآن هى التعادل السلبى بين المنتخبين

لم يتبقى الا عشر دقائق فقط على نهاية الشوط الاول ومازال المنتخب المغربى لم ينجح فى حل لوغاريتمات بنين

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى

الدقيقة 57 و المنتخب المغربى فى مأزق شديد بعد أن دخل مرماه هدف مباغت و ليس أمامه الآن الا التعادل