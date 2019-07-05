ستريم Star مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر كورة ستار AtlasI Live رابط يلا شوت بث مباشر المغرب...

رابط مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر يلا شوت Kora live كورة لايف بث مباشر المغرب وبنين كورة ستار Morocco كورة اون لاين بث مباشر المغرب يوتيوب الاسطورة بدون تقطيع بث مباشر المغرب، تتابع الجماهير العربية اليوم أولى لقاءات منتخباتها منتخب أسود الأطلسي المغرب في مباراة ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية حين يواجه منتخب بنين على ملعب السلام، وتأمل جماهير المغرب في أن يتقدم فريقها بخطى ثابتة ويستمر في سلسلة انتصاراته اليوم ليصعد للدور ربع النهائي لمواجهة الفائز من السنغال وأوغندا.

مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر

بث مباشر المغرب وبنين كورة ستار Kora star يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر كورة لايف بث مباشر المغرب كورة اون لاين يوتيوب يلا شوت المغرب وبنين بث مباشر لايف بلس، وتحدث ميشيل دوساييه المدير الفني للمنتخب البنيني مؤكدا أنه برغم من أن المغرب هى أحد أكثر المنتخبات المرشحة وبقوة لنيل اللقب بامتلاكها عدد من اللاعبين الرائعين والمميزين إلا أنه يمتلك فريقا شجاعا يأمل في صناعة شئ، وأوضح أن منتخبه هو الأقل في عدد الأيام راحة لهذه المباراة ولكنه سيحاول بكل جد واجتهاد لتحقيق فوز صعب في مهمة شاقة للغاية.

بث مباشر المغرب وبنين كورة ستار

يلا شوت بث مباشر، المغرب وبنين بث مباشر كورة ستار live Yalla يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وبنين كورة اون لاين يوتيوب بث مباشر جودة متعددة الاسطورة بث مباشر المغرب كورة لايف، وأكد لاعب المنتخب المغربي المدافع غانم سايس أن زملائه قدموا جهدا كبيرا في دور المجموعات وتحقق لهم ما أرادوا من فوز وتصدر المجموعة المستحق والآ هم على أعتاب فصل جديد في البطولة الافريقية، وتابع أنه برغم الاستعداد الجيد إلا أن الحذر مطلوب من بنين الذي استطاع التعادل مع غانا وفرض التعادل السلبي مع حامل اللقب الكاميرون.

Advertisements

يلا شوت بث مباشر المغرب وبنين

بث مباشر المغرب يلا شوت Kora live بث مباشر المغرب وبنين كورة ستار Yalla shoot مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر كورة اونلاين جودة متعددة ، كورة لايف بث مباشر المغرب وبنين اليوم beIN MAX، كورة ستار المغرب وبنين بث مباشر يلا شوت الاسطورة بث مباشر المغرب وبنين رابط مشاهدة مباراة المغرب بث مباشر كورة ستار يلا شوت بث مباشر المغرب وبنين نتيجة لايف

وقبل المواجهة نصح هيرفي رينارد “رونار” المدير الفني المغربي لاعبه نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي بضرورة التخلص من عادة سيئة تلازمه ألا وهى الاندفاع والالتحام البدني مع المدافعين خشية حدوث اصابة له

تشكيل المنتخب البنيني في مواجهة أسود الأطلسي: كاسيفا، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو، أديوتي، سيسينجو، سيبو ماما، سوكو، بوتي، جوديل دو سو ونعرض لكم تشكيل منتخب المغرب بعد دقائق قليلة