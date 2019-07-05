Atlas ماتش: مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر يلا شوت Yalla twitch كورة ستار تابع ناو لقاء المغرب...

يلا شوت مباراة المغرب وبنين بث مباشر يلا شوت Yalla shoot كورة ستار، مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر كورة اون لاين بدون تقطيع، ماتش المغرب بث مباشر اليوم كورة لايف الاسطورة kora star متعدد الجودات| على أرضية ملعب السلام يلتقي منتخب المغرب ضد بنين اليوم الساعة 6 مساءاً افتتاح مباريات اليوم في دور الستة عشر لكأس أمم افريقيا، وهي مقابلة منقولة حصري على قناة bein sport max بتعليق جواد بدة morocco vs benin live ، وتصب توقعات نتيجة المغرب وبنين في مصلحة أسود الأطلس للعبور لربع النهائي. ونرفق لكم رابط يلا شوت yalla shoot المغرب وبنين اليوم بث مباشر.

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كورة اون لاين المغرب وبنين بث مباشر kora star كورة ستار مقابلة المغرب وبنين بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت yalla shoot كورة لايف مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم متعدد الجودة| تعلن تشكيلة المغرب الرسمية لمواجهة بنين قبل اللقاء بدقائق، ولكن الصحافة المغربية توقعت التشكيلة والتي تتكون من ياسين بونو حارس العرين، الخط الخلفي مهدي بن عطية، نبيل درار، رومان سايس، أشرف حكيمي، وفي الخط الأوسط، كريم الأحمدي، بو صوفة، حكيم زياش، بلهنده، أمرابط، وبالهجوم يوسف النصيري.

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قبل مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر، نذهب معكم بين أروقة التاريخ، حيث يتبين أن المنتخب المغربي فشل في لعب الأدوار الأولى في كأس أمم أفريقيا في السنوات العشر الأخيرة، وكان دائم الخروج من المراحل الأولى من المسابقة، أما في تلك النسخة أثبت المنتخب المغربي جدارته في تحقيق اللقب.

منتخب المغرب فاز على ناميبيا بصعوبة في المباراة الأولى، ولم يقنع الجمهور بالأداء المنتظر، ولكنه عاد بقوة بفوزين متتاليين على السنغال وجنوب أقريقيا بنفس النتيجة، وعانى منتخب المغرب من ضعف هجومي واضح في صناعة الهجمات بالرغم من تحقيق الإنتصارات الثلاثة، وكان أهم ما يميزه الخط الدفاعي الذي لم ينجح خصم في أختراقه.

منتخب المغرب وبنين بث مباشر مقابلة مرتقبة في أفتتاح مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أفريقيا، وبالرغم من توقعات فوز المغرب والتأهل ومقابلة الفائز من مواجهة السنغال ضد أوغندا، لكن المفاجأت واردة مع منتخب بنيني قوي أثبت قدراته في مجموعته الصعبة بالدور الأول.

محترفين المغرب يتصدرهم النجم حكيم زياش، المحترف في صفوف أياكس، والذي تمكن من التتويج بلقب الدوري الهولندي بالإضافة إلى أشرف حكيمي الظهير الأيسر السابق لريال مدريد وبروسيا دورتموند حالياً، ويريد الأسود استعادة أمجاد الماضي في نسخة كان إيجبت 2019 بتحقيق اللقب المنتظر.

دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية، تبدأ بمباراة المغرب وبنين بث مباشر في ملعب السلام، وهي مباراة هامة للمنتخب العربي المغربي لتحقيق الفوز ليكون أول المتأهلين لدور الثمانية من كاس أمم أفريقيا المقامة حالياً في مصر، في ترقب لباقي المنتخبات العربية المشاركة في مواجهاتهم القادمة.

حقق منتخب المغرب العلامة الكاملة في مبارياته الثلاثة الماضية في مرحلة المجموعات من كأس أمم أفريقيا، أما منتخب بنين خصم المغرب في مقابلة لايوم لم يحقق الفوز في أياً من مبارياته الثلاثة، ولم يخسر، حيث تعادل في لقاءته الثلاثة في المجموعة أمام الكاميرون وغانا وغينيا بيساو.