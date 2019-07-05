Now بلس bein: مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر yalla shoot كورة ستار الشوط الاول ماتش منتخب...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وبنين yalla shoot بث مباشر منتخب المغرب كورة ستار بدون تقطيع في كأس الامم الافريقية يوتيوب، لقاء غاية في الأهمية بالنسبة لأسود الأطلس في دور الستة عشر من بطولة أمم افريقيا 2019 لكرة القدم، حيث يأمل الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينار في مواصلة عروضه المميزة بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة من النقاط، تابعوا رابط يلا شوت نقل حي للجوال ماتش المغرب وبنين مباشر كورة اون لاين بتعليق جواد بده.

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مباراة المغرب وبنين بث مباشر يلا شوت، يقام اللقاء الكبير بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة بين سبورت bein sport hd max بإذاعة مباراة المغرب اليوم مع تغطية لكل الجوانب الفنية للمواجهة بالاستوديو التحليلي، وأيضاً عبر قناة تايم سبورت البث الأرضي، نعرض رابط سريع كورة لايف لمشاهدة مقابلة المغرب ضد بنين مباشرة للمتابعين.

رابط مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر جول العرب، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي مهمة إدارة اللقاء للحكم الأنجولي دي كارفاليو كحكم ساحة ويعاونه كلاً من دوس سانتوس وأوميكاييل، فيما سيكون الحكم الرابع هو ماجيتي نداي.

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لا يوجد غيابات في صفوف منتخب المغرب وستكون كافة العناصر متاحة أمام المدير الفني، كذلك الحال لمدرب بنين الذي لن يعاني من أي غيابات بين لاعبيه.

أكدت التقارير الصحفية ان قائد أسود الاطلس المدافع مهدي بنعطية سيغيب عن فريقه في مباراة اليوم بداعي الإصابة التي تعرض لها بالتدريب الأخير.

التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب هو: حراسة المرمى: بونو، خط الدفاع: درار – داكوستا – سايس – حكيمي، خط الوسط: آيت بناصر – بوصوفة – بلهندة – أمرابط، وفي الهجوم: نصيري – زياش.