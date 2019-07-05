بث مباشر مباراة المغرب وبنين كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر كورة لايف كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر المغرب يوتيوب beIN بجودات متعددة morocco vs benin، تبدأ اليوم الجمعة منافسات دور الستة عشر من كأس امم افريقيا بمواجهتين منتظرتين حيث تجمع الأولى المغرب مع بنين والثانية بين السنغال واوغندا، ويتوقع الكثير أن تكون تلك المواجهة سهلة وفي متناول أسود الأطلسي وأنهم سيمرون لدور ربع النهائي بأريحية تامة فيما يعتقد البعض بأن كل شئ وارد في الأدوار الاقصائية ولعل ما حدث في بطولة الكوبا كان دليل على ذلك فقد أقصت بيرو كولومبيا وتشيلي المرشحتين للقب.

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رابط مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر يلا شوت بث مباشر المغرب Kora star كورة ستار بث مباشر المغرب وبنين كورة اون لاين المغرب بث مباشر كورة حصري، وتنطلق مباراة المغرب وبنين في تمام السادسة بتوقيت القاهرة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الرباط، وسيكون جواد بدة معلقا للقاء على شاشة قناة beIN Sports ماكس الأولى الناقل الحصري للبطولة، وكانت المغرب قد استطاعت تحقيق العلامة الكاملة في مجموعتها من ثلاث انتصارات متتالية وضعت اسم المنتخب المغربي في قائمة المنتخبات المرشحة لحصد اللقب وبقوة في هذه النسخة.

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